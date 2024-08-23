Сергей Собянин сообщил о планах развития пассажирского электрофлота

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Самый инновационный транспорт столицы продолжает развиваться. В 2025 году в Москве появятся 5 новых причалов и 10 новых электросудов, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, 8 электросудов уже были заложены на верфи. Градоначальник отметил, что они являются абсолютно экологичными, поскольку не загрязняют ни воду, ни воздух.

После завершения строительства суда будут направлены на прохождение необходимых испытаний. Их выход на регулярные речные маршруты позволит расширить столичный электрофлот практически на 50%.

Собянин подчеркнул, что в городе началось строительство причалов. Планируется, что они смогут принимать до двух судов одновременно, а в момент посадки и высадки пассажиров будут работать в качестве зарядного устройства. По словам мэра, подобное решение не имеет аналогов в мире.

Градоначальник добавил, что столица продолжает развивать свой регулярный речной электротранспорт. Уже к 2030 году в Москве должны быть запущены еще около 5 маршрутов, а также несколько десятков судов и причалов, рассказал Собянин.

За время, прошедшее с запуска электросудов, москвичи и гости столицы совершили на этом транспорте более 1 миллиона поездок. Максимум по количеству пассажиров за неделю был зафиксирован в конце июля. Так, за семь дней на судах проехали свыше 36 тысяч человек: на маршруте Киевский – Парк Фили было совершено более 22 тысяч поездок, а на ЗИЛ – Печатники – 14 тысяч.