Более 1 миллиона поездок совершили жители и гости Москвы на электросудах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1 миллиона поездок совершили жители и гости столицы на электросудах с момента их запуска. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Кроме того, по словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на прошлой неделе был отмечен максимум по количеству пассажиров с момента запуска. Так, всего за неделю проехали свыше 36 тысяч человек: на маршруте "Киевский – Парк Фили" зафиксировали более 22 тысяч поездок, а на "ЗИЛ – Печатники" – 14 тысяч.

"Популярность регулярных речных маршрутов продолжает расти. Мы продолжим развивать инновационный водный транспорт и инфраструктуру по поручению Сергея Собянина", – подытожил заммэра.

При этом Собянин заявлял, что к 2030 году регулярное пассажирское движение электросудов будет охватывать практически всю акваторию Москвы-реки. К тому моменту в городе будут созданы семь маршрутов круглогодичного речного электротранспорта, появится 67 причалов, а по реке будут ходить 60 судов.

