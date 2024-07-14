Собянин: в Москве будет работать 7 маршрутов круглогодичного речного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2030 году регулярное пассажирское движение будет хватывать практически всю акваторию Москвы-реки. К тому моменту в столице будут созданы семь маршрутов круглогодичного речного электротранспорта, рассказал Сергей Собянин.

На своей странице в соцсети "ВКонтекте" он уточнил, что после этого в городе появится 67 причалов, а по реке будут ходить 60 судов.

В настоящее время электросуда ходят по Москве-реке по двум маршрутам, на которых постепенно открываются новые причалы. Мэр отметил, что за период, прошедший с открытия движения, по первому из них речной электротранспорт перевез миллион пассажиров.

"На первом этапе суда ходили от причала "Киевский" до "Сердца столицы". На маршруте было шесть остановок. В июне 2024 года мы продлили его, открыв два новых причала – до "Парка Фили", – напомнил Собянин.

Второй маршрут, который проходит от ЗИЛа до Печатников, был открыт в сентябре 2023 года. К настоящему моменту на нем создано шесть причалов-остановок. При этом власти города намерены продолжать открывать их по мере готовности.

Между тем москвичам стало еще удобнее приобретать билеты на речные прогулки в столице. После обновления портала для покупки билетов "Суда сюда!" пользователям стала доступна топ-подборка маршрутов и рекомендации, а меню сайта стало более понятным.