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25 июня, 10:49

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Ликсутов: сайт "Суда сюда!" обновился

Сайт "Суда сюда!" обновился

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Приобретать билеты на речные прогулки в столице стало еще удобнее, так как портал для покупки билетов "Суда сюда!" обновился. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

Так, пользователям стала доступна топ-подборка маршрутов и рекомендации, поиск упростился после установки дополнительных фильтров, появились схемы маршрутов, меню сайта стало более понятным.

"Приглашаем всех воспользоваться платформой, выбрать направление и насладиться видами на город с борта теплохода. Мы повышаем удобство поездок по воде по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – цитирует заммэра телеграм-канал столичного Дептранса.

На платформе проезд можно оплатить заранее, затем нужно только предъявить электронный билет с QR-кодом на борту.

Ранее в приложении "Метро Москвы" стала доступна оплата проезда на речном транспорте в течение 30 дней. Благодаря этому абонементу жители столицы могут воспользоваться возможностью безлимитных поездок на электросудах. При оплате комбинированных маршрутов можно получить скидку в размере до 30%.

Свыше 3 тысяч билетов на речные прогулки купили пассажиры в кассах "Суда сюда!"

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