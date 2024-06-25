Ликсутов: сайт "Суда сюда!" обновился

25 июня, 10:49Транспорт
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Приобретать билеты на речные прогулки в столице стало еще удобнее, так как портал для покупки билетов "Суда сюда!" обновился. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.
Так, пользователям стала доступна топ-подборка маршрутов и рекомендации, поиск упростился после установки дополнительных фильтров, появились схемы маршрутов, меню сайта стало более понятным.
"Приглашаем всех воспользоваться платформой, выбрать направление и насладиться видами на город с борта теплохода. Мы повышаем удобство поездок по воде по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – цитирует заммэра телеграм-канал столичного Дептранса.
На платформе проезд можно оплатить заранее, затем нужно только предъявить электронный билет с QR-кодом на борту.
Ранее в приложении "Метро Москвы" стала доступна оплата проезда на речном транспорте в течение 30 дней. Благодаря этому абонементу жители столицы могут воспользоваться возможностью безлимитных поездок на электросудах. При оплате комбинированных маршрутов можно получить скидку в размере до 30%.
Свыше 3 тысяч билетов на речные прогулки купили пассажиры в кассах "Суда сюда!"