Собянин подвел итоги первого года работы речных электросудов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За год работы регулярные речные электросуда совершили более 35 тысяч рейсов и перевезли около 900 тысяч пассажиров. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Сначала электросуда курсировали между причалами Киевский и Сердце Столицы. Позже появился второй регулярный маршрут, который соединил ЗИЛ и Печатники. Благодаря этому 1,5 миллиона жителям стало удобнее передвигаться по городу.

"В июне открыли причалы Парк "Фили" и Береговой, тем самым продлив первый маршрут. Запустили четыре новых электросудна: "Каменка", "Люблинка", "Кузнецовка" и "Пахра", – приводят слова Собянина на портале мэра и правительства Москвы.

Градоначальник также добавил, что интервалы движения электросудов сократились, а число рейсов увеличилось. За первые две недели работы новые причалы приняли более 11 тысяч пассажиров.

Электрический водный транспорт не оказывает вредного воздействия на экологию города. К 2030 году в Москве планируют запустить семь маршрутов, открыть остановки на действующих направлениях, а также создать новые.

Ранее в приложении "Метро Москвы" стала доступна оплата проезда на речном транспорте в течение 30 дней. Благодаря этому абонементу жителям столицы будут доступны безлимитные поездки на электросудах. При оплате комбинированных маршрутов можно получить скидку в размере до 30%.

