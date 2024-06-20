20 июня, 11:51Мэр Москвы
Собянин подвел итоги первого года работы речных электросудов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За год работы регулярные речные электросуда совершили более 35 тысяч рейсов и перевезли около 900 тысяч пассажиров. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Сначала электросуда курсировали между причалами Киевский и Сердце Столицы. Позже появился второй регулярный маршрут, который соединил ЗИЛ и Печатники. Благодаря этому 1,5 миллиона жителям стало удобнее передвигаться по городу.
"В июне открыли причалы Парк "Фили" и Береговой, тем самым продлив первый маршрут. Запустили четыре новых электросудна: "Каменка", "Люблинка", "Кузнецовка" и "Пахра", – приводят слова Собянина на портале мэра и правительства Москвы.
Градоначальник также добавил, что интервалы движения электросудов сократились, а число рейсов увеличилось. За первые две недели работы новые причалы приняли более 11 тысяч пассажиров.
Электрический водный транспорт не оказывает вредного воздействия на экологию города. К 2030 году в Москве планируют запустить семь маршрутов, открыть остановки на действующих направлениях, а также создать новые.
Ранее в приложении "Метро Москвы" стала доступна оплата проезда на речном транспорте в течение 30 дней. Благодаря этому абонементу жителям столицы будут доступны безлимитные поездки на электросудах. При оплате комбинированных маршрутов можно получить скидку в размере до 30%.
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