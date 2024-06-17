Кешбэк стал доступен в городском транспорте Москвы

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Возможность получить кешбэк при оплате проезда через Систему быстрых платежей (СБП) вернулась в городской транспорт Москвы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает телеграм-канал столичного Дептранса.

"Теперь 15 рублей будут поступать обратно на счет при каждой оплате проезда через СБП", – отметил Ликсутов.

По словам заммэра, акция стартует 17 июня и продлится до 31 декабря включительно. Бонус должен вернуться обратно на счет в течение минуты, это первая крупная акция в транспорте столице при оплате проезда по СБП, подчеркнул Ликсутов.

Для получения кешбэка нужно оформить бесплатную подписку СБП в приложении "Метро Москвы", а затем сгенерировать в этом же приложении QR-код для считывателя на турникете. При проезде на наземном транспорте нужно считывать QR-код на валидаторе при помощи камеры смартфона.



"Система быстрых платежей в открытом тестовом режиме доступна на всех турникетах метро, МЦК, речном и наземном транспорте. Это значит, что владельцы смартфонов на базе iOS вновь могут вернуться к привычному и удобному способу оплаты проезда смартфоном", – сказал Ликсутов.

Ранее в Дептрансе сообщали, что тестирование системы в наземном транспорте началось в начале 2024 года. Каждый месяц приложением "Метро Москвы" пользуются два миллиона пассажиров. Всего с момента запуска его скачали более 13 миллионов раз.

