Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Ежемесячно приложением "Метро Москвы" пользуются два миллиона пассажиров. Сервис помогает пополнить баланс "Тройки", выбрать самый свободный вагон метро в режиме онлайн, оставить заявку сотрудникам Центра обеспечения мобильности пассажиров и многое другое. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что с момента запуска сервиса приложение "Метро Москвы" скачали более 13 миллионов раз. Ежемесячно им пользуются около двух миллионов человек.

Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, пользователи построили уже больше 500 миллионов маршрутов на схеме метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. А в прошлом году в приложении заработала привязка карт москвича и заморозка годовых абонементов.

Ранее в Дептрансе столицы рассказали, что чат-бот Александра ответила на 900 тысяч вопросов о городских парковках. В базе знаний чат-бота находится 2,8 тысячи ответов по различным темам.