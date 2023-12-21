Оплату проезда по СБП запустили на Московском скоростном диаметре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На сайте Московского скоростного диаметра (МСД) заработала Система быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Уточняется, что проезд можно оплатить на сайте МСД, отсканировав QR-код.

"СБП – это популярный в стране способ оплаты различных услуг, теперь он доступен и при оплате проезда по Московскому скоростному диаметру", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Помимо этого, оплатить проезд по диаметру можно в приложении "Парковки России", транспондере и с помощью внешних сервисов, уточняется в сообщении.

В Дептрансе также напомнили, что машины с номерами столичного региона, такси с разрешением на перевозки по Москве и Подмосковью и городской транспорт могут проезжать по МСД бесплатно.

Ранее в ведомстве сообщали, что 130 тысяч автомобилистов в среднем проезжают по южном участку МСД ежедневно. По данным аналитиков ЦОДД, вечером на 35 минут быстрее можно доехать из Перова до Западного Бирюлева и на 22 минуты – из Западного Бирюлева до Ховрина.

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