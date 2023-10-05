Время в пути между соединенными МСД районами сократилось до 49 минут

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Время в пути между районами, где проходит Московский скоростной диаметр (МСД), сократилось до 49 минут. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Благодаря открытию южного участка МСД у горожан появилась новая транспортная связь между районами. Кроме того, после ввода загруженность магистрали не превышала шести баллов, на близлежащих трассах в среднем на 7% уменьшилась интенсивность движения. Каждый день по МСД проезжают свыше 370 тысяч автомобилей.

Из Головинского района до Марьина время в пути в вечерний час пик сократилось на 49 минут, из Метрогородка до Ярославского района – на 23 минуты, из Перова до Западного Бирюлева – на 35 минут, из Ховрина до Измайлова – на 24 минуты.

Общая загруженность также уменьшилась на Люблинской улице (12%), Волгоградском проспекте (9%), Варшавском шоссе (7%), Третьем транспортном кольце (6%).

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Южная рокада готова на 85%. На данный момент построили 32,5 километра дороги, семь эстакад, два путепровода и 11 пешеходных переходов. В работе, по его словам, сейчас находятся участки от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка, от улицы Марьинский Парк до МКАД.

Кроме того, рабочие готовят рокаду на улице Донецкой от улицы Подольской до Курьяновской набережной, на транспортной развязке на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня.

Собянин сообщил, что южная рокада готова на 85%