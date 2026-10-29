Юрист Султанов: за сжигание листвы на даче можно получить штраф до 50 тысяч рублей

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Сжигать опавшие листья на своем участке разрешается, однако для этого необходимо соблюдать требования пожарной безопасности и учитывать действующие ограничения. Об этом сообщает RT со ссылкой на члена Ассоциации юристов России Шамиля Султанова.

За несоблюдение правил нарушителю могут вынести предупреждение или назначить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если в регионе действует особый противопожарный режим, сумма взыскания увеличивается до 10–20 тысяч рублей.

В случае пожара, который привел к повреждению чужого имущества, штраф может составить до 50 тысяч рублей. Юрист предупредил, что при тяжелых последствиях не исключена уголовная ответственность.

Для сжигания листвы разрешается использовать металлическую бочку, расположенную на расстоянии не менее 7,5 метра от построек, либо специально подготовленную яму глубиной от 30 сантиметров. Во втором случае расстояние до зданий должно составлять не менее 15 метров.

Перед разведением огня необходимо убрать с территории вокруг места сжигания сухую траву и другие горючие материалы. Разводить огонь запрещено при сильном ветре, на торфяных почвах и во время действия противопожарных ограничений. Кроме того, рядом должны быть средства пожаротушения, а оставлять огонь без присмотра нельзя.

Ранее в Общественной палате РФ предупредили, что дачников могут обязать демонтировать забор, если он нарушает нормы или права соседей. В Московской области высота ограждения на участках для индивидуального жилищного строительства не должна превышать двух метров. За самовольное занятие земли предусмотрен штраф от 1 до 1,5% ее кадастровой стоимости, но не менее 5 тысяч рублей.

