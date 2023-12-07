Съезд с МСД на Нижегородскую улицу достроят до конца 2023 года

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Съезд на Нижегородскую улицу с Московского скоростного диаметра (МСД) планируется открыть в декабре 2023 года. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, подрядчик почти завершил работы на съезде в сторону области. Постройка сооружения шла в рамках реализации проекта второго участка южной части МСД.

"Общая строительная готовность почти 100%. <...> Сейчас на съезде уложен асфальт и проложены инженерные коммуникации: наружное освещение, автоматизированная система управления дорожным движением, дождевая канализация", – сказал он.

Также компания-подрядчик уже выполнила благоустройство прилегающей территории, высадив насаждения и уложив газон.

Как уточнил Загрутдинов, благодаря вводу в эксплуатацию второго участка южного МСД снизилась транспортная нагрузка на Третье транспортное кольцо, Рязанский и Волгоградский проспекты, а также шоссе Энтузиастов и улицу Нижегородскую.

"Запуск этого участка благоприятно отразился на транспортной доступности районов Печатники, Нижегородского и Южнопортового", – указал Загрутдинов.

Ранее о скором открытии съезда заявлял Сергей Собянин. По его информации, строители уже положили асфальт, сделали освещение, дождевую канализацию и автоматическое регулирование движения. Также строители завершают сооружение двух подземных пешеходных переходов возле дома 102 на Нижегородской улице.

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