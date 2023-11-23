Более 130 тыс водителей ежедневно пользуются южным участком МСД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 130 тысяч автомобилистов в среднем проезжают по южном участку Московского скоростного диаметра (МСД) каждый день. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Аналитики ЦОДД выяснили, что вечером на 35 минут быстрее можно доехать из Перова до Западного Бирюлева и на 22 минуты – из Западного Бирюлева до Ховрина.

Всего по южному участку МСД за 2,5 месяца после открытия проехало свыше семи миллионов машин, отметили в департаменте.

Со слов заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, автомобильные поездки из одной части города в другую стали быстрее и удобнее. Каждый день по МСД проезжают почти 400 тысяч машин, сама же магистраль входит в топ-3 самых популярных городских трасс, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО продолжается строительство дублера Киевского и Калужского шоссе – автомобильной дороги Мамыри – Пенино – Шарапово. Ее готовность составляет 65%.

Общая протяженность трассы составит 10,2 километра. В рамках проекта возводится четыре искусственных сооружения. Ввести дорогу в эксплуатацию планируется летом следующего года.

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