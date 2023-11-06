Готовность дублера Киевского и Калужского шоссе в ТиНАО составляет 65%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ТиНАО идет строительство дублера Киевского и Калужского шоссе – автомобильной дороги Мамыри – Пенино – Шарапово. Ее готовность составляет 65%, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Общая протяженность трассы составит 10,2 километра. В рамках проекта возводится четыре искусственных сооружения.

"Это два путепровода тоннельного типа, которые обеспечат транспортные развязки с существующими поперечными магистралями, мост через реку Сосенку и путепровод мостового типа в районе СНТ "Родник", – рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Ввести дорогу в эксплуатацию планируется летом 2024 года.

Первый тоннель строят на пересечении с автодорогой М-3 "Украина" – Середнево – Марьино – Десна. В настоящее время специалисты строят открытую часть. Второе сооружение будет располагаться под магистралью М-3 "Украина" – Сосенки – Ямонтово.

Объекты станут двухпролетными железобетонными рампами на грунтовом основании, проходящими между двусторонними железобетонными подпорными стенами. В тоннелях установят системы освещения, вентиляции и пожаротушения. Длина путепроводов составит 1,5 километра.

Ранее стало известно, что до конца 2023 года в Москве начнут строить дублер Люблинской улицы. Его протяженность составит 13,3 километра. Вместе с дублером в районе построят две эстакады, три путепровода и четыре надземных пешеходных перехода.

Движение по развязке на Дмитровском шоссе в районе Лобни открыли на год раньше срока