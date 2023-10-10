Специалисты проектируют будущий дублер Люблинской улицы на юго-востоке Москвы

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Дублер Люблинской улицы планируют начать строить до конца года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Протяженность участка составит 13,3 километра, в том числе будут построены две эстакады, три путепровода и четыре надземных пешеходных перехода", – сказал Бочкарев.

В настоящее время специалисты работают над проектированием новой транспортной артерии от Третьего транспортного кольца до Московского скоростного диаметра (МСД). Шестиполосный дублер решит транспортные проблемы территорий Южного порта и бывшего "ЗИЛ", а также разгрузит Люблинскую улицу, Волгоградский проспект и проспект Андропова, уточняет заммэра.

"Всего на новой трассе запланировано строительство 17,3 километра дорог, 4 километра ранее уже открыли в составе развязки на пересечении дублера Люблинской улицы и МСД", – заключил Бочкарев.

10 октября Сергей Собянин открыл транспортную развязку на пересечении будущего дублера Люблинской улицы и Южного участка МСД. Развязка соединила Люблинскую, Краснодарскую и Ставропольскую улицы, улучшив транспортную доступность для жителей четырех районов ЮВАО Москвы. Уточняется, что строительство начали в декабре 2020 года, а завершили на месяц раньше срока.

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД