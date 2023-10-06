06 октября, 07:35Происшествия
Машина врезалась в автомобиль в Гагаринском тоннеле в Москве, сбив двух пешеходов
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Легковая машина влетела в стоящий в Гагаринском тоннеле в Москве автомобиль и сбила двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса столицы.
"На внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле водитель совершил наезд на стоящий автомобиль, а также двух пешеходов, находящихся рядом", – указано в сообщении.
В ведомстве отметили, что движение на месте происшествия не затруднено, работают оперативные службы города. Данных о состоянии пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что два грузовых автомобиля столкнулись на 66-м километре МКАД в районе пересечения с улицей Маршала Катукова.
До этого в столице произошло ДТП на улице Лазо. 20-летний водитель каршеринга не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего врезался в столб, затем в дерево и забор.
В результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка, ее здоровью был причинен тяжкий вред. Девушку госпитализировали.
Автомобиль сбил пешехода на востоке Москвы
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