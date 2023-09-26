Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в подмосковном Богородском

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Девять человек пострадали в результате столкновения маршрутки с фонарным столбом в Богородском городском округе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

"Сегодня около 13:00 на 34-м километре трассы М-7 <...> водитель 1985 года рождения, находясь за рулем маршрутного такси, не справился с управлением и допустил наезд на световую опору", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие – пассажиры маршрутки. Среди них есть девочка 2014 года рождения. Всех, кто в результате ДТП получил травмы, госпитализировали.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее в Минусинском районе Красноярского края произошло смертельное ДТП. На 31-м километре автодороги "Саяны" столкнулись две легковые машины и минивэн. В результате погибли три человека.

