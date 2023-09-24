Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Свердловской области

Фото: ТАСС/Владимир Баранов

ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло в Свердловской области. В результате аварии пострадали 22 человека. Министерство здравоохранения региона рассказало о состоянии пострадавших в своем официальном телеграм-канале.

Уточняется, что ДТП случилось в районе 291 километра автодороги "Пермь – Екатеринбург".

"В ДТП пострадали 22 человека, из них 15 детей. Один ребенок доставлен в ДГКБ №9 Екатеринбурга с травмой головы, остальные 14 детей осмотрены бригадой территориального центра медицины катастроф на месте", – говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что осмотренные на месте аварии отказались от госпитализации.

В свою очередь, Госавтоинспекция Свердловской области на своей странице "ВКонтакте" сообщила, что автобус перевозил школьников.

По информации ведомства, водитель автомобиля Opel при совершении маневра не предоставил преимущество в движении микроавтобусу Mercedes, в результате чего и произошло столкновение транспортных средств.

Ранее маршрутка и грузовик столкнулись на трассе М-7 около села Шелокша Кстовского района в Нижегородской области. По предварительным данным, ДТП произошло из-за выезда грузовика на встречную полосу. Жертвами аварии стали три человека.

Число пострадавших в аварии с маршруткой выросло до 17. Из них девять человек госпитализированы в областную клиническую больницу.



В МВД рассказали о причине ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области