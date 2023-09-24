Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Нижегородской области выросло до 17

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Число пострадавших в аварии с маршруткой в Нижегородской области выросло до 17, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

Из них девять человек госпитализированы в областную клиническую больницу: пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Восьмерым, в том числе ребенку, была оказана медицинская помощь. Их отпустили домой на амбулаторное лечение, уточнили в министерстве.

Утром в воскресенье, 24 сентября, маршрутка и грузовик столкнулись на трассе М-7 около села Шелокша Кстовского района. По предварительным данным, ДТП произошло из-за выезда грузовика на встречную полосу. Жертвами аварии стали три человека.

До этого сообщалось, что в городе Бийске Алтайского края семь человек пострадали в результате аварии с участием автобуса. На публикуемых в Сети снимках с места происшествия можно увидеть, что междугородний автобус столкнулся лоб в лоб с грузовиком.

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