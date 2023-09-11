Более 10 человек пострадали в ДТП в Краснодарском крае – СМИ

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Грузовик и пассажирская газель столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Динском районе на Кубани, 12 человек получили травмы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"ДТП произошло в ночь на 11 сентября на 22-м километре трассы М-4 "Дон" в Динском районе. Столкнулись пассажирская газель, в которой находились 12 человек, и грузовой автомобиль", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, пострадали в том числе трое детей.

Ранее стало известно, что четыре человека, включая одного гражданина РФ, погибли после столкновения туристического автобуса с легковым автомобилем на трассе у города Килкис на севере Греции. Еще 23 человека получили травмы.

До этого пассажирский автобус врезался в кирпичный забор частного дома в подмосковных Мытищах. В результате этого три человека пострадали.

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