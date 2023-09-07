07 сентября, 15:07Происшествия
Водитель мотоцикла наехал на маму с ребенком на юге Москвы
Фото: 123RF/johanjk
Водитель мотоцикла наехал на маму с ребенком на юге Москвы, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции.
ДТП произошло на Кировоградской улице, когда женщина с ребенком переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Обоих доставили в медучреждения. ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что на Ленинградском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы столицы. ДТП произошло на Ленинградском шоссе, 13к1, в районе станции метро "Войковская".
До этого на Широкой улице в Москве водитель врезался в автобус и скрылся с места происшествия. Перед этим он пересек перекресток на красный светофор. Спустя время полиция задержала водителя.
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