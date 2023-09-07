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Водитель мотоцикла наехал на маму с ребенком на юге Москвы, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции.

ДТП произошло на Кировоградской улице, когда женщина с ребенком переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Обоих доставили в медучреждения. ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на Ленинградском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы столицы. ДТП произошло на Ленинградском шоссе, 13к1, в районе станции метро "Войковская".

До этого на Широкой улице в Москве водитель врезался в автобус и скрылся с места происшествия. Перед этим он пересек перекресток на красный светофор. Спустя время полиция задержала водителя.

"Рейд 112": ДТП с участием грузовика произошло на Ленинградском шоссе