Легковушка и электричка столкнулись на переезде в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Легковая машина выехала на пути перед приближающимся электропоездом на перегоне Гжель – Куровская Казанского направления МЖД. В результате они столкнулись, сообщается на сайте магистрали.

ДТП произошло в 13:27 на железнодорожном переезде 63-го километра. Поезд выполнял рейс Москва – Черусти.

"Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП схода подвижного состава нет, локомотивная бригада и пассажиры поезда не пострадали", – говорится в сообщении.

На территорию аварии вызвали экстренные службы. Московская железная дорога призвала соблюдать ПДД.

Днем ранее на Широкой улице в Москве водитель каршеринга врезался в автобус и скрылся с места происшествия. Перед этим водитель легковушки пересек перекресток на красный светофор. В этот же день сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.



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