В Мытищах 16-летний подросток погиб, влетев в дерево на электромотоцикле

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Следователи завели уголовное дело после гибели 16-летнего подростка, который не справился с управлением и влетел в дерево на электромотоцикле в Мытищах. Об этом сообщили в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.

Как сообщает ведомство, вечером 3 сентября молодой человек, находясь в деревне Вешки городского округа Мытищи, попросил у друга покататься на электромотоцикле. Внезапно он потерял управление над транспортным средством, наехав на искусственную неровность, и врезался в дерево. В результате подросток по дороге в больницу скончался в машине скорой, врачам не удалось его спасти.

В связи с этим было заведено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего, а также допрашивают свидетелей. Прокуратура Подмосковья контролирует ход дела.

"В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних и в сфере обеспечения безопасности дорожного движения", – отметили в ведомстве.

Ранее под Липецком шестилетнего ребенка насмерть сбил электропоезд. Малыш вместе с отцом на велосипеде пересекал железнодорожный переезд с закрытым шлагбаумом. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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