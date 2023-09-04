Момент столкновения каршеринга с автобусом в Москве попал на видео

Столичная прокуратура в своем телеграм-канале опубликовала кадры столкновения автомобиля каршеринга с пассажирским автобусом в районе дома № 27 по улице Широкой в Москве. Инцидент произошел на перекрестке около 12:55.

На опубликованных ведомством кадрах видно, как легковой автомобиль, пересекая перекресток на запрещающий сигнал светофора, врезается в автобус. В результате столкновения водитель общественного транспорта теряет управление и автобус выезжает на соседнюю полосу движения, захватывая газон.

Как сообщалось ранее, в результате аварии пострадала пассажирка автобуса, которую госпитализировали для оказания медицинской помощи. Водителя каршерингового авто в настоящее время разыскивают. Установление обстоятельств дела также контролирует прокуратура Северо-Восточного административного округа.



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