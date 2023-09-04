04 сентября, 14:42Происшествия
Момент столкновения каршеринга с автобусом в Москве попал на видео
На опубликованных ведомством кадрах видно, как легковой автомобиль, пересекая перекресток на запрещающий сигнал светофора, врезается в автобус. В результате столкновения водитель общественного транспорта теряет управление и автобус выезжает на соседнюю полосу движения, захватывая газон.
Как сообщалось ранее, в результате аварии пострадала пассажирка автобуса, которую госпитализировали для оказания медицинской помощи. Водителя каршерингового авто в настоящее время разыскивают. Установление обстоятельств дела также контролирует прокуратура Северо-Восточного административного округа.
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