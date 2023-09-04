В ГД внесли проект о допуске водителей к работе только с правами РФ

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Депутаты Госдумы от партии ЛДПР и сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин внесли в ГД законопроект, позволяющий предпринимателям и водителям осуществлять трудовую деятельность только при наличии российских водительских прав. Он доступен в думской электронной базе.

Отмечается, что на данный момент в РФ действует закон, который запрещает водителям автобусов, маршруток, такси и грузовиков работать с иностранными водительскими правами. Однако существуют исключения для граждан Киргизской Республики и тех государств, где русский язык считается официальным.

Законопроект предлагается в связи с негативной статистикой ПДД по водителям-иностранцам и ростом числа иностранных работников и предпринимателей в России в области перевозок, уточняется в пояснительной записке.

Изменения вносятся в статью 25 Федерального закона "О безопасности дорожного движения". Помимо этого, Афанасьева и Деньгин предложили убрать абзац закона, где идет речь об исключениях.

По мнению авторов проекта, инициатива позволит уменьшить число ДТП с участием иностранных водителей. Они уточнили, что в 2021 году по вине таких водителей произошло 5 062 ДТП (рост 5,7%), 431 человек погиб, еще 6 709 (+5,7%) были ранены. В 2022 году по вине водителей-иностранцев зафиксировали 43 тысячи ДТП.

Ранее Тамбовская областная дума предложила разрешить участникам спецоперации сдавать экзамены на права категорий "А" и "В" без предварительного обучения в автошколе. Авторы законопроекта уверены, что реализация подобной меры позволит ускорить процесс получения прав для участников СВО, тем самым даст им возможность быстрее выполнять служебные задачи в зоне боевых действий.

До этого Госдума приняла в окончательном чтении закон о новом порядке получения водительских прав с 1 апреля 2024 года. Изменения направлены на повышение уровня безопасности на дорогах и снижение числа аварий и серьезности их последствий.

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