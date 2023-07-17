В РФ предложили допускать участников СВО к экзаменам на права "А" и "В" без автошколы

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Тамбовская областная дума предложила разрешить участникам спецоперации сдавать экзамены на права категорий "А" и "В" без предварительного обучения в автошколе. Соответствующий законопроект был размещен в электронной базе Госдумы.

"Законопроектом предлагается предусмотреть для граждан – участников специальной военной операции возможность сдачи экзамена на право управления транспортными средствами категорий "А" и "В" по результатам самоподготовки", – говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта уверены, что реализация подобной меры позволит ускорить процесс получения прав для участников СВО, тем самым даст им возможность быстрее выполнять служебные задачи в зоне боевых действий.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о новом порядке получения водительских прав. Система оформления водительских прав в России существенно изменится с 1 апреля 2024 года. Изменения направлены на повышение уровня безопасности на дорогах и снижение числа аварий и серьезности их последствий.



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