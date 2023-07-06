Глава ГИБДД оценил идею введения в РФ прав для электросамокатов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Говорить о введении в России прав для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) пока рано, заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что в международной практике на подобный транспорт право управления не выдается. Однако те категории, у которых высокие динамические характеристики, нужно относить к мопедам, уточнил Черников.

По его информации, количество ДТП с участием электросамокатов и других СИМ увеличилось в России более чем на 56%.



Ранее сообщалось, что Минтранс прорабатывает вопрос о внесении в Кодекс об административных правонарушениях штрафов для пользователей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения. Согласно предлагаемым поправкам, лица, передвигающиеся на средствах индивидуальной мобильности, будут рассматриваться как полноценные участники дорожного движения.

До этого Сергей Собянин заявил, что московские власти не будут запрещать использование электросамокатов в столице. Для регулирования скоростного режима данного вида транспорта могут привлечь искусственный интеллект.

В Минтрансе предложили внести в КоАП штрафы для водителей электросамокатов