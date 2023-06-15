Собянин оценил возможность запрета электросамокатов в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Московские власти не будут запрещать использование электросамокатов в столице, для регулирования скоростного режима данного вида транспорта могут привлечь искусственный интеллект, заявил Сергей Собянин.

"Будем бороться, но не запрещать", – сказал мэр в эфире телеканала НТВ.

Собянин добавил, что регулировать движение самокатов можно с помощью ИИ, который будет просчитывать скоростной режим для конкретных улиц Москвы.

Ранее депутаты Госдумы от "Единой России" направили обращение МВД РФ и Минтрансу с предложением запретить проезд прокатных электросамокатов по пешеходным улицам и ограничить скорость их передвижения.

Скорость самокатов предлагалось ограничивать на уровне программного обеспечения. Также депутаты считают необходимым запретить использовать электросамокаты несовершеннолетним.

Инициативу поддержал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он отметил, что изменения позволят значительно уменьшить количество происшествий с использованием этих передвижных средств.



С начала года произошло 60 аварий с самокатами