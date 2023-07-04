В России хотят ввести в КоАП штрафы для электросамокатчиков за нарушение ПДД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минтранс прорабатывает вопрос о внесении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафов для пользователей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо ведомства в Госдуму.

Уточняется, что предлагаемые поправки позволят рассматривать лиц, передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), как полноценных участников дорожного движения.

На сегодняшний день в КоАП речь идет лишь о велосипедистах и "других лицах" – участниках дорожного движения. В связи с подобной расплывчатой формулировкой самокатчики зачастую уклоняются от штрафа за различные нарушения ПДД.

По словам аналитика "Народного фронта" Павла Склянчука, для поимки правонарушителей на СИМ нужно будет сформировать отдельные наряды полицейских на электросамокатах.

В одном из крупнейших сервисов кикшеринга Whoosh поддержали ввод штрафов для электросамокатчиков, добавив, что это естественный шаг после включения СИМ и его статуса в ПДД.

Член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов отметил, что размер штрафов за нарушение ПДД пользователями СИМ должен быть сопоставим с санкциями для автомобилистов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что московские власти не будут запрещать использование электросамокатов в столице, а для регулирования скоростного режима данного вида транспорта могут привлечь искусственный интеллект.

До этого стало известно, что в России предложили запретить проезд прокатных электросамокатов по пешеходным улицам, а их скорость ограничить.

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