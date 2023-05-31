Прокатным электросамокатам в России хотят запретить проезд по пешеходным улицам

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В России предлагают запретить проезд прокатных электросамокатов по пешеходным улицам, а их скорость ограничить. Об этом со ссылкой на обращение депутатов Госдумы в адрес МВД и Минтранса сообщает газета "Известия".

Согласно письму, скорость самокатов предлагается ограничить на уровне программного обеспечения. Кроме того, депутаты считают необходимым запретить использовать электросамокаты несовершеннолетними.

"Мы должны смотреть на статистику происшествий с СИМ (средствами индивидуальной мобильности. – Прим. ред.) – ее непрерывный рост показывает, что внесенные изменения пока не работают", – считает руководитель рабочей группы Единой России по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский.

Он также выступил за необходимость запрета СИМ на пешеходных улицах, так как "они предназначены для прогулок, осмотра достопримечательностей, а не попыток увернуться от летящих электросамокатов".

Ранее в Госдуме призвали ввести права на электросамокаты и выдавать их с 16 лет. Депутаты провели аналогию со скутерами, которыми изначально можно было пользоваться без шлема и удостоверения.

