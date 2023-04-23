МВД включило в экзамен ПДД вопросы об использовании электросамокатов

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МВД РФ включило в теоретический экзамен на получение водительских прав вопросы о средствах индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Они (изменения. – Прим. ред.) затрагивают вопросы <...> правил использования средств индивидуальной мобильности, времени действия знаков 3.29 и 3.30 ("Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца") и другие", – рассказали в министерстве.

Там добавили, что нововведение затрагивает экзамены на водительские права всех категорий. Отмечается что корректировка связана с изменениями правил дорожного движения, которые вступили в силу в марте этого года.

С 1 марта в РФ заработали правила для водителей электросамокатов, гироскутеров, моноколес и другой подобной техники. Отныне им разрешено ездить со скоростью не более 25 километров в час. Для них вводятся специальные дорожные знаки. Кроме того, устройства не могут быть тяжелее 35 килограммов.

