Россияне увеличили покупки велосипедов и самокатов в несколько раз

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Россияне стали чаще покупать велосипеды и самокаты с началом теплого сезона. В марте продажи всех категорий средств индивидуальной мобильности на Ozon выросли в два раза. Об этом пресс-служба маркетплейса сообщила Москве 24.

Велосипедные дорожки теперь стараются выделить в каждом российском городе. Например, в столице их общая протяженность составляет около 800 километров. Выяснилось, что самые комфортные условия для велосипедистов были созданы в Уфе, Перми, Волгограде, Екатеринбурге и Самаре. Некоторые используют велосипед как удобное транспортное средство, другие – для занятий спортом.

В 2023 году пользователи Ozon стали активнее покупать прогулочные велосипеды для детей в возрасте четырех-шести лет, а также горные скоростные велосипеды для взрослых. В целом спрос на них в марте вырос в два раза в годовом выражении, а средний чек увеличился на 7% – до 40 тысяч рублей.

Повысился интерес россиян и к самокатам. Спрос на них вырос в первый месяц весны в 1,5 раза, если сравнивать с мартом прошлого года. Средний чек снизился на 8% – до 14 тысяч рублей.

Самыми популярными среди детских моделей стали самокаты с ручным или дисковым тормозом, трансформеры и складные форматы, а также трехколесники BestScooter со светящимися колесами, сидушкой и корзинкой. В свою очередь, взрослые предпочитали самокат Rush Action для перемещения по городу, трюковый TechTeam Comrade, а также складной универсальный самокат с дисковым тормозом Urban Scooter Original.

Также спрос на электрические модели в марте увеличился в два раза по сравнению с началом весны 2022 года. Средний чек снизился до 24 тысяч рублей. Популярностью пользовались самокаты компаний Kugoo, GT, а также модель Ninebot KickScooter Max G30.

В этом году заметно подскочил спрос на скейтборды – в три раза. Средний чек в данной категории сократился в 1,5 раза – до 1,7 тысячи рублей за штуку. В пресс-службе Ozon объяснили, что снижение чека говорит, как правило, об увеличении ассортимента.

Более чем в два раза вырос интерес к моноколесам, средний чек сократился на 6% и составил примерно 74,5 тысячи рублей.

В этом году начали действовать правила, регулирующие передвижение на средствах индивидуальной мобильности. Владельцам электросамокатов и гироскутеров для поездок необходимо приобрести специальную экипировку. В связи с этим спрос на средства защиты вырос более чем в два раза, а средний чек снизился на 9% – до одной тысячи рублей. Так, в марте пользователи чаще всего заказывали наколенники, а среди детских товаров – шлем и защитные велосипедные комплекты.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в Москве стартовал шестой сезон проката электросамокатов.

По его словам, двухколесный транспорт на аккумуляторах доступен для аренды в многочисленных сервисах. В начале сезона на московских улицах появится 40 тысяч электросамокатов. Учитывая большой спрос, операторы планируют увеличить эту цифру на 20 тысяч, до 60 тысяч единиц. Основная часть новых самокатов появится в ТиНАО и ЗелАО.



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