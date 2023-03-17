В Москве начали тестировать нейросети для выявления нарушителей на электросамокатах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На некоторых магистральных дорогах Москвы начали тестировать нейросети для выявления нарушений во время передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу управления столичной Госавтоинспекции Александра Быкова.

Для подтверждения нарушений ПДД на СИМ сотрудники ГИБДД используют столичную систему видеонаблюдения. Проверка проходит на тех магистральных улицах, где установлен повышенный скоростной режим, отметил Быков.

Начальник управления столичной Госавтоинспекции добавил, что на сегодняшний день главной задачей является создание инфраструктуры, необходимой для передвижения на электросамокатах.

С 1 марта в России вступили в силу новые правила для владельцев электросамокатов, гироскутеров, моноколес и другой подобной техники.

Теперь они будут внесены в ПДД как транспортные средства, ездить на них разрешат со скоростью не более 25 километров в час. Кроме того, устройства не могут быть тяжелее 35 килограммов.

В декабре прошлого года в России также был утвержден ГОСТ для электросамокатов, гироскутеров и моноколес.

Электросамокаты внесли в правила дорожного движения

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