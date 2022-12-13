ГОСТ для электросамокатов утвердили в России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В России утвержден ГОСТ для электросамокатов, гироскутеров и моноколес, он вступит в силу с 1 февраля 2023 года. Об этом со ссылкой на Росстандарт сообщает газета "Известия".

"Новый стандарт послужит эффективным инструментом повышения безопасности и комфорта как водителей средств, так и окружающих людей", – приводит издание слова главы Росстандарта Антона Шалаева.

Новый ГОСТ введет требование на ограничение максимальной скорости устройств в 25 километров в час с возможностью определения местоположения. Так, скорость передвижения будет автоматически замедляться в парках.

Стандарт также утверждает нормы проектирования и конструкции устройств таким образом, чтобы исключить риск возгорания батарей или аккумуляторов. К тому же, средства передвижения должны будут иметь пешеходный режим со скоростью не более 8 километров в час и фары.

Конструкция средств передвижения также должна предусматривать установку замков для предотвращения угонов.

Ранее сообщалось, что в Москве в следующем сезоне планируется увеличить число электросамокатов до 60–70 тысяч. Об этом заявил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.



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