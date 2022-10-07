Юрист рассказал о штрафах за превышение скорости на электросамокатах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Отдельного наказания для лихачей на электросамокатах в Административном кодексе пока не предусмотрено. Об этом Москве 24 рассказал автоюрист Сергей Радько.

Ранее изменения в ПДД были утверждены российским правительством. В частности, электросамокатам, гироскутерам, моноколесам и прочей подобной технике присвоили статус средства индивидуальной мобильности (СИМ). Передвигаться на них разрешили не быстрее 25 километров в час. Кроме того, если вес СИМ превышает 35 килограммов, то его пользователям запрещено заезжать на тротуар.

Теоретически нарушителей ПДД могут оштрафовать по статье 12.29 КоАП "Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения", предположил Радько.





Сергей Радько автоюрист Пока в КоАП не появилось такого субъекта, как "владелец средства индивидуальной мобильности", поэтому формально они могут быть наказаны как пешеходы. Здесь предстоит именно работа по изменению кодекса.

"Скорее всего, они подпадают под вторую часть этой статьи. Это нарушение правил дорожного движения иным участником дорожного движения. Там наказание 800 рублей", – говорит эксперт.

Ранее пешеходам объяснили, как поступать, если на них налетел электросамокатчик. По словам члена Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Ефима Казанцева, в этом случае человек может обратиться в суд и потребовать компенсацию с владельца СИМ.



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