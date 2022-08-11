Юрист рассказал, что делать при столкновении с самокатчиком

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Пешеход, пострадавший от столкновения с электросамокатом, может потребовать компенсировать вред через суд. Об этом рассказал РИА Новости член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Ефим Казанцев.

По его словам, регулирование отношений с самокатчиками зависит от мощности самоката.

Так, самокаты мощностью до 250 Вт не считаются транспортным средством и на них не распространяются положения о ДТП. С юридической точки зрения столкновение с таким самокатом то же самое, что и столкновение с быстро бегущим человеком.

Таким образом, если в результате столкновения с таким самокатом гражданину был причинен вред – он возмещается по общим правилам о возмещении вреда, то есть необходимо обратиться с иском в суд, отметил специалист.

В свою очередь, самокаты мощностью свыше 250 Вт приравниваются к мопедам и столкновение с ним будет считаться полноценным ДТП. В этом случае нужно обращаться в ГИБДД для оформления ДТП и привлечения виновника к ответственности, пояснил Казанцев.

Специалист рекомендовал в случае столкновения с самокатом обращаться сразу и в ГИБДД, и в обычную полицию.

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До этого сообщалось, что в России разрабатывают стандарт с требованиями к средствам индивидуальной мобильности, согласно которым предельная скорость электронных средств не должна превышать 25 километров в час. При утверждении нового ГОСТа его будут устанавливать на всех ввозимых и производимых в РФ средствах индивидуальной мобильности.

