В Госдуме предложили запретить курьерам ездить по тротуарам

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил на имя главы Минтранса Виталия Савельева письмо с предложением запретить курьерам служб доставки ездить по тротуарам, сообщает RT.

По словам Хамзаева, курьеры пользуются двухколесными механическими средствами передвижения, в том числе оборудованными электродвигателями. При этом они ездят по пешеходным зонам, создавая дискомфорт пешеходам, в том числе с детьми, которым приходится быть предельно внимательными, чтобы избежать столкновения.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос возможности вывода трафика служб доставки, сотрудники которых для передвижения используют двухколесные механические, в том числе электромеханические средства передвижения, с пешеходной зоны на проезжую часть, где они смогут передвигаться по существующим правилам для велосипедистов", – говорится в обращении.

Ранее член комиссии Совета Федерации по информационной политике Александр Башкин выразил мнение, что обязанность по ограничению максимально возможной скорости курьеров на велосипедах и электросамокатах следует возложить на агрегаторов доставки.

По его словам, такая мера и обязательное обучение курьеров правилам ПДД позволят повысить безопасность граждан в крупных городах России. Башкин также выразил мнение, что скорость перемещающихся на велосипедах курьеров должна быть не выше 25 километров в час.

