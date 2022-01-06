В РФ предложили обязать агрегаторов доставки следить за скоростью курьеров на велосипедах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Обязанность по ограничению максимально возможной скорости курьеров на велосипедах и электросамокатах следует возложить на агрегаторов доставки. Такое мнение выразил сенатор Александр Башкин.
Он уверен, что такая мера и обязательное обучение курьеров правилам ПДД позволят повысить безопасность граждан в крупных городах России.
"Если человек использует велосипед или самокат в профессиональных целях, является, например, курьером, то это должна быть обязанность компании-работодателя обучить его правилам дорожного движения, экипировать, <...> а также отслеживать его перемещение по городу и его скорость" – приводит слова политика РИА Новости.
Башкин считает, что скорость перемещающихся на велосипедах курьеров должна быть не выше 25 километров в час. Он отметил, что число таких видов транспорта на улицах города растет в геометрической прогрессии, поэтому обойтись без урегулирования уже нельзя.
Ранее сообщалось, что в Москве автомобиль Hyundai сбил курьера, который переезжал на велосипеде дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
По словам водителя машины, он не заметил курьера, поскольку тот появился внезапно. Велосипедиста госпитализировали.
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