Автоэксперты оценили идею отслеживания скорости велокурьеров

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Предложение о введении обязанности агрегаторов доставки контролировать скорость курьеров на велосипедах и самокатах позитивно скажется на дорожной безопасности, считает координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел.
Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин добавил, что также необходимо расширять сферу обучения правилам дорожного движения.
"Правила дорожного движения – это полезно не только курьерам, но и всем нам, учитывая, что они меняются довольно часто. И, к сожалению, ни обыкновенный водитель, ни пешеходы, ни самокатчики и курьеры, как правило, об изменениях не знают, а потом удивляются, почему их привлекли к ответственности", – сказал эксперт РИА Новости.
Однако, по словам специалистов, подобная инициатива в данное время нереалистична. При этом у работодателя есть соответствующие возможности о способах контроля скорости и последующих штрафах в рамках трудового договора.
"Если в трудовом договоре будет указано, что курьер обязан соблюдать скорость движения при доставке грузов и товаров, а он не соблюдает, значит, это нарушение трудовой дисциплины. И за ее нарушение работодатель конечно вправе наказывать своего работника", – отметил Травин.
Ранее сенатор Александр Башкин заявил, что обязанность по ограничению максимально возможной скорости курьеров на велосипедах и электросамокатах следует возложить на агрегаторов доставки.
Башкин считает, что скорость перемещающихся на велосипедах курьеров должна быть не выше 25 километров в час. Он отметил, что число таких видов транспорта на улицах города растет в геометрической прогрессии, поэтому обойтись без урегулирования уже нельзя.
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