Роспотребнадзор дал рекомендации по доставке еды в период пандемии

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Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте новые рекомендации по безопасной доставке еды на дом в период пандемии коронавируса.
Специалисты напомнили, что нередко заказ еды осуществляется через сайты-агрегаторы, поэтому их владельцы в соответствии с пунктом 1.2 статьи 9 закона "О защите прав потребителей" обязаны публиковать информацию о себе и продавце товара, а также о реализуемой продукции.
Помимо этого, курьеры должны соблюдать правила личной гигиены, в частности носить средства индивидуальной защиты, обеззараживать руки и обрабатывать антисептиком сумку для перевозки еды, а также иметь при себе медицинскую книжку.
При получении заказа необходимо проверить наименование продукции, информацию об ингредиентах и пищевой ценности, обратить внимание на указание нормативных или технических документов, по которым изготовлена еда. Если речь идет о готовой продукции, то следует проверить срок годности, сведения об организации-изготовителе и посмотреть рекомендации по приготовлению.
Кроме того, покупателям следует выбирать онлайн-оплату и бесконтактную доставку. Если оплачивать приходится через мобильный терминал, перед этим важно вымыть руки.
Ранее сервисы доставки еды попросили не выгонять курьеров на мороз. С соответствующей просьбой компании обратились к торговым центрам, ресторанам и кафе Москвы, отметив, что в последнее время участили случаи, когда курьеров просят дожидаться заказов на улице.
Роспотребнадзор дал рекомендации по доставке еды в пандемию
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