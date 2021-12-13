Роспотребнадзор дал рекомендации по доставке еды в период пандемии

Фото: Depositphotos/Milkos

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте новые рекомендации по безопасной доставке еды на дом в период пандемии коронавируса.

Специалисты напомнили, что нередко заказ еды осуществляется через сайты-агрегаторы, поэтому их владельцы в соответствии с пунктом 1.2 статьи 9 закона "О защите прав потребителей" обязаны публиковать информацию о себе и продавце товара, а также о реализуемой продукции.

Помимо этого, курьеры должны соблюдать правила личной гигиены, в частности носить средства индивидуальной защиты, обеззараживать руки и обрабатывать антисептиком сумку для перевозки еды, а также иметь при себе медицинскую книжку.

При получении заказа необходимо проверить наименование продукции, информацию об ингредиентах и пищевой ценности, обратить внимание на указание нормативных или технических документов, по которым изготовлена еда. Если речь идет о готовой продукции, то следует проверить срок годности, сведения об организации-изготовителе и посмотреть рекомендации по приготовлению.

Кроме того, покупателям следует выбирать онлайн-оплату и бесконтактную доставку. Если оплачивать приходится через мобильный терминал, перед этим важно вымыть руки.

Ранее сервисы доставки еды попросили не выгонять курьеров на мороз. С соответствующей просьбой компании обратились к торговым центрам, ресторанам и кафе Москвы, отметив, что в последнее время участили случаи, когда курьеров просят дожидаться заказов на улице.

