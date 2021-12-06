В России предложили установить единые антиковидные рекомендации для школ

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В российских школах предложили установить единые антиковидные рекомендации. С данной инициативой выступила зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Наталья Костенко, сообщает "Парламентская газета".

Соответствующее письмо она планирует направить вице-премьеру, главе Оперштаба Татьяне Голиковой. Депутат считает, что необходимо проанализировать региональную практику в школах и разработать единый алгоритм по предотвращению инфицирования коронавирусом.

Костенко полагает, что в алгоритм могут быть включены все этапы профилактики, в числе которых необходимость сдавать учащимся с признаками COVID-19 ПЦР-тест, а также их уход на изоляцию до получения результата.

Ранее стало известно, что новогодние утренники и спектакли в школах и детсадах Москвы в этом году пройдут без родителей. Взрослые смогут посмотреть видеозапись мероприятия. В ином случае будет предусмотрена возможность проведения онлайн-трансляции. Причина такого решения – распространение коронавируса. Перед каждым учреждением в таких условиях стоит задача обеспечить безопасность детей.