Роспотребнадзор рекомендовал провести новогодние праздники дома

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендует россиянам в новогодние праздники остаться дома. Об этом она заявила телеканалу "Россия 1".

"Эти новогодние праздники абсолютно точно я рекомендую провести дома, дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать", – сообщила Попова. По словам главы ведомства, если у россиян есть возможность уехать на дачу, то это очень хорошо.

Еще Попова обратила внимание, что, выезжая в другую страну, люди могут попасть там на карантин.

За последние сутки в России выявили 20 582 новых случая коронавируса. Всего в РФ зарегистрировано 1 733 440 случаев (+1,2%) COVID-19.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации COVID-19. Мутация затрагивает не более одного процента генома вируса, поэтому имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус", – пояснил член-корреспондент РАН Александр Горелов.