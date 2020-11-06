Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Коронавирус нового типа мутирует, но это затрагивает менее одного процента генома вируса, инфекция не становится тяжелее, рассказал РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Мутации коронавируса есть, но утяжеления инфекции не отмечается. Мутация затрагивает не более одного процента генома вируса, поэтому имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус", – пояснил эпидемиолог.
Горелов подчеркнул, что на сегодняшний день примерно две трети заразившихся болеют коронавирусом в бессимптомной форме, количество пациентов с тяжелой формой не увеличилось.
Ученые из Испании и Швейцарии ранее выяснили, что вид коронавируса, впервые выявленный у испанских рабочих в начале лета, быстро распространился в Европе и сейчас является причиной большинства новых случаев COVID-19.
Этот вид COVID-19 стали достаточно часто фиксировать в Швейцарии, Ирландии и Великобритании. Также сообщается, что данный вид инфекции распространен в Норвегии, Латвии, Нидерландах и Франции. Кроме того, его идентифицировали в Гонконге и Новой Зеландии. Сейчас специалисты выясняют, есть ли у него определенная мутация в спайковом белке, который вирус использует для проникновения в клетки человека.
Новый штамм COVID-19 может прийти в РФ из Европы
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