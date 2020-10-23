Ученые обнаружили необычное последствие перенесенного COVID-19

10:11
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Японские ученые рассказали, что выпадение волос является одним из последствий перенесенного коронавируса, сообщает газета "Известия".
Они отметили, что четверть переболевших COVID-19 через два месяца после выздоровления вновь обратились к специалистам. Они жаловались на выпадение волос.
Ученые подчеркнули, что похожие последствия наблюдались у переболевших Эболой или лихорадкой денге. В то же время исследователи допустили, что выпадение волос может происходит из-за эмоциональных переживаний пациентов.
Ученые также рассказали, что ряд симптомов остаются и после выздоровления от коронавируса. В частности, вылечившиеся пациенты после прохождения курса лечения жаловались на одышку, слабость, нарушение обоняния, кашель и нарушения вкусовых ощущений.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин сообщил, что одним из последствий перенесенного коронавируса могут стать нарушения в мужской фертильности. Он выделил такую проблему при заболевании COVID-19, как утрата участка хромосомы во фрагментации ДНК, а также склеивание и обездвиживание спермиев.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: