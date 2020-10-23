Ученые обнаружили необычное последствие перенесенного COVID-19

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Японские ученые рассказали, что выпадение волос является одним из последствий перенесенного коронавируса, сообщает газета "Известия".

Они отметили, что четверть переболевших COVID-19 через два месяца после выздоровления вновь обратились к специалистам. Они жаловались на выпадение волос.

Ученые подчеркнули, что похожие последствия наблюдались у переболевших Эболой или лихорадкой денге. В то же время исследователи допустили, что выпадение волос может происходит из-за эмоциональных переживаний пациентов.

Ученые также рассказали, что ряд симптомов остаются и после выздоровления от коронавируса. В частности, вылечившиеся пациенты после прохождения курса лечения жаловались на одышку, слабость, нарушение обоняния, кашель и нарушения вкусовых ощущений.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин сообщил, что одним из последствий перенесенного коронавируса могут стать нарушения в мужской фертильности. Он выделил такую проблему при заболевании COVID-19, как утрата участка хромосомы во фрагментации ДНК, а также склеивание и обездвиживание спермиев.