В Химках врачи вылечили ребенка от тяжелых последствий бессимптомного COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Химкинской областной больнице вылечили 13-летнюю девочку от мультисистемного воспалительного синдрома, возникшего спустя месяц после перенесенного коронавируса, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Мультисистемный воспалительный синдром – воспаление всех органов. Девочка страдала от высокой температуры, отеков рук и ног, сильных болей в животе, дыхательной недостаточности и сыпи по всему телу.

Ребенку был проведен курс селективного плазмафереза, противовоспалительной и иммуномодулирующей терапии. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке на амбулаторное лечение, рассказали в ведомстве.

Ранее врачи Московской областной больницы имени профессора Розанова в Пушкине удалили из почки 70-летнего пациента пятисантиметровый камень весом почти 70 граммов.

Медикам удалось сохранить пациенту почку и восстановить ее нормальную функцию.