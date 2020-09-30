Врачи онкодиспансера в Балашихе удалили пациентке 15-килограммовую опухоль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Балашихе врачи удалили пациентке 15-килограммовую опухоль. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Отмечается, что к специалистам Московского областного онкологического диспансера в Балашихе обратилась 64-летняя жительница. У нее обнаружили опухоль в брюшной полости диаметром 35 сантиметров.
"В результате проведенной диагностики врачи обнаружили, что опухоль оттеснила органы брюшной полости вправо. Так, селезенка была вдавлена вверх в диафрагму, левая почка перемещена в противоположную сторону, единственный орган, который остался на месте, – печень, так как ее удерживали крупные кровеносные сосуды", – приводит Агентство "Москва" текст сообщения.
Заведующий онкологическим отделением № 11 Иван Джансыз отметил, что метастазы от опухоли не образовались. Во время операции, которая длилась три часа, самым важным для врачей было не травмировать крупные сосуды, кровоснабжающие почку, которые были оттеснены опухолью в сторону.
"Новообразование закрывало видимость практически всей брюшной полости. В случае если бы хирурги задели аорту и нижнюю полую вену, это грозило бы большой кровопотерей. Но нам удалось с коллегами выделить злокачественное образование и практически без потери крови удалить его", – рассказал Джансыз.
В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время пациентка находится под наблюдением специалистов. Она чувствует себя хорошо. Через некоторое время женщине необходимо будет пройти химиотерапевтическое лечение.
Ранее врачи зеленоградской городской клинической больницы имени Кончаловского удалили пациенту четыре опухоли общим весом около четырех килограммов. Новообразования в паховой области заметила у мужчины его супруга.
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