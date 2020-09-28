Московские врачи удалили пациенту четыре опухоли в области паха

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи зеленоградской городской клинической больницы имени Кончаловского удалили пациенту четыре опухоли общим весом около четырех килограммов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Депздрава.

В ведомстве рассказали, что новообразования в паховой области заметила у мужчины его супруга. Она предположила сначала, что это грыжа, и настояла на посещении хирурга. После проведения УЗИ пациенту сообщили об объемном новообразовании в брюшной области и забрюшинном пространстве.

"Хирурги выполнили срединную лапаротомию, провели ревизию органов брюшной полости. Первой успешно удалили плотную капсулированную опухоль размером с ананас, которая локализовалась в малом тазу. Открывшееся "окно" позволило двигаться дальше", – отметили в департаменте.

Сотрудники Депздрава добавили, что еще одно образование практически лежало на аорте и поясничных мышцах около левой почки. Врачи смогли извлечь опухоль без нарушения целостной капсулы. Медики отметили, что благодаря аккуратному удалению опухоли они смогли значительно снизить риски возможного возникновения в дальнейшем рецидивов.

"Четвертое новообразование было более рыхлым, с неровными краями. Осложнялось все близостью мочеточников, многочисленных нервных окончаний. Но хирурги блестяще справились и с этой задачей. В ходе операции были удалены четыре опухоли общим весом около четырех килограммов. Удалось сохранить все внутренние органы", – добавили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что пациент уже мог самостоятельно передвигаться спустя пять дней после операции. Сейчас мужчина уже выписан и скоро сможет вернуться к своему прежнему образу жизни, заключили в департаменте.

В августе врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского спасли женщину с опухолью размером в треть мозга. Медикам для удаления образования пришлось сделать разрез фактически от уха до уха.

В Депздраве рассказали, что опухоль росла у женщины в головном мозге годами и никак себя не проявляла до осени 2019 года. Ее состояние ухудшалось с каждым днем, поэтому потребовалась срочная операция. Хирургам нужно было отделить сосуды, не повредив их, чтобы избежать обильного кровотечения.

