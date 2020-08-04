Женщине удалили аппендицит во время операции кесарева сечения

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
В Москве во время операции кесарева сечения пациентке удалили аппендицит. Малыш при этом появился на свет полностью здоровым. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы столичного департамента здравоохранения.
Случай произошел в больнице имени Виноградова. Женщина на 39-й неделе беременности поступила в роддом № 4 с острыми болями внизу живота.
"Беременность была уже четвертой и протекала вполне нормально, до родов оставалось совсем немного, состояние не предвещало никаких сюрпризов, но внезапно появились боли", – приводит Агентство "Москва" текст сообщения.
Симптомы пациентки говорили о флегмонозном аппендиците – это острая форма заболевания, при которой наблюдается сильный отек и скопление гнойных масс, при этом без хирургического вмешательства высок риск разрыва аппендикса. В связи с этим врачи предложили женщине родоразрешение через операцию кесарева сечения.
"Роды посредством операции кесарева сечения принимали сразу несколько специалистов: акушеры помогали появиться на свет новорожденному, а хирург избавил маму от воспаленного аппендицита. Ребенок родился полностью здоровым, операция также прошла успешно и без осложнений", – добавилии в пресс-службе.
Отмечается, что пациентка вместе с новорожденной дочкой была выписана из роддома на четвертый день после операции.
Ранее врачи Воскресенской районной больницы № 2 спасли ребенка, проткнувшего себя подставкой для удочки. Операция завершена успешно, юношу выписали под амбулаторное наблюдение хирурга.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: