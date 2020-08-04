Женщине удалили аппендицит во время операции кесарева сечения

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В Москве во время операции кесарева сечения пациентке удалили аппендицит. Малыш при этом появился на свет полностью здоровым. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Случай произошел в больнице имени Виноградова. Женщина на 39-й неделе беременности поступила в роддом № 4 с острыми болями внизу живота.

"Беременность была уже четвертой и протекала вполне нормально, до родов оставалось совсем немного, состояние не предвещало никаких сюрпризов, но внезапно появились боли", – приводит Агентство "Москва" текст сообщения.

Симптомы пациентки говорили о флегмонозном аппендиците – это острая форма заболевания, при которой наблюдается сильный отек и скопление гнойных масс, при этом без хирургического вмешательства высок риск разрыва аппендикса. В связи с этим врачи предложили женщине родоразрешение через операцию кесарева сечения.

"Роды посредством операции кесарева сечения принимали сразу несколько специалистов: акушеры помогали появиться на свет новорожденному, а хирург избавил маму от воспаленного аппендицита. Ребенок родился полностью здоровым, операция также прошла успешно и без осложнений", – добавилии в пресс-службе.

Отмечается, что пациентка вместе с новорожденной дочкой была выписана из роддома на четвертый день после операции.

Ранее врачи Воскресенской районной больницы № 2 спасли ребенка, проткнувшего себя подставкой для удочки. Операция завершена успешно, юношу выписали под амбулаторное наблюдение хирурга.