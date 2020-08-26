Московские медики спасли женщину с опухолью размером в треть мозга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского спасли женщину с опухолью размером в треть мозга, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

Отмечается, что это редчайшая патология. "Операция ювелирная, без права на ошибку, длилась почти целый рабочий день", – говорится в сообщении.

Медикам пришлось сделать достаточно большой разрез, фактически от уха до уха. Отмечается, что из-за опухоли размером с большой кулак у женщины были поражены вся лобная доля и обе височные.

У нее нарастало внутричерепное давление, что грозило тяжелейшими осложнениями – вплоть до остановки дыхания.

В ведомстве рассказали, что опухоль росла у женщины в головном мозге годами и никак себя не проявляла до осени 2019 года. Ее состояние ухудшалось с каждым днем, поэтому потребовалась срочная операция. Хирургам нужно было отделить сосуды, не повредив их, чтобы избежать массивного кровотечения.

Тем не менее из-за сложности операции полностью обойтись без кровопотери не удалось. Пациентке пришлось восполнить около трех литров крови. Также хирург должен был точно рассчитать тонкую грань между здоровой тканью и патологической. Под контролем микроскопа хирурги в течение шести часов медленно продвигались вглубь головного мозга, пока полностью не убрали.

Из-за сильного давления мозговая ткань словно сплющилась и на месте опухоли образовалась пустота. Однако, как отмечают врачи, головной мозг женщины не пострадал.

После гистологического исследования выяснилось, что у пациентки была менингиома. Речь идет о доброкачественной опухоли, растущей из клеток твердой мозговой оболочки. Химиотерапия в таком случае не требуется.

Ранее подмосковным врачам удалось вырезать пациентке опухоль головного мозга размером с куриное яйцо. Женщина даже не догадывалась о своем заболевании.