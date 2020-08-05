Хирурги вытащили два ключа из желудка 7-летнего ребенка

16:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врачи Научно-исследовательского института детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы вытащили два ключа из желудка 7-летнего ребенка, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отец привез его в приемное отделение Института. Он сообщил, что видел, как его сын проглотил железный ключ. Сам ребенок не жаловался на плохое самочувствие.
"Проведенное рентген-исследование показало, что ключ действительно находится в желудке мальчика, и не один. Оказалось, что ребенок проглотил сразу два ключа", – заявили в столичном Депздраве.
Положение ключей в желудке позволило хирургам без проблем извлечь их. На следующее утро ребенка выписали домой.
Завотделением эндоскопии Института Анастасия Харитонова рассказала, что такое происходит часто. Она сообщила, что у них в отделении есть коллекция вещей, которые были извлечены из организма людей.
Она отметила проблему, когда родители не замечают того, что ребенок проглотил какой-то предмет. Из-за этого инородное тело может находиться в организме длительное время.
"В некоторых случаях это может быть опасно, поэтому мы в очередной раз призываем родителей быть бдительными и сразу же обращаться к врачу", – отметила Харитонова.
Ранее врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина провели сложнейшую операцию по реконструкции пищевода пожилому пациенту. Сообщалось, что данная операция не имела аналогов в мировой практике.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: