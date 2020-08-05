Хирурги вытащили два ключа из желудка 7-летнего ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врачи Научно-исследовательского института детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы вытащили два ключа из желудка 7-летнего ребенка, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отец привез его в приемное отделение Института. Он сообщил, что видел, как его сын проглотил железный ключ. Сам ребенок не жаловался на плохое самочувствие.

"Проведенное рентген-исследование показало, что ключ действительно находится в желудке мальчика, и не один. Оказалось, что ребенок проглотил сразу два ключа", – заявили в столичном Депздраве.

Положение ключей в желудке позволило хирургам без проблем извлечь их. На следующее утро ребенка выписали домой.

Завотделением эндоскопии Института Анастасия Харитонова рассказала, что такое происходит часто. Она сообщила, что у них в отделении есть коллекция вещей, которые были извлечены из организма людей.

Она отметила проблему, когда родители не замечают того, что ребенок проглотил какой-то предмет. Из-за этого инородное тело может находиться в организме длительное время.

"В некоторых случаях это может быть опасно, поэтому мы в очередной раз призываем родителей быть бдительными и сразу же обращаться к врачу", – отметила Харитонова.

Ранее врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина провели сложнейшую операцию по реконструкции пищевода пожилому пациенту. Сообщалось, что данная операция не имела аналогов в мировой практике.