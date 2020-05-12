Столичные врачи прооперировали женщину с опухолью, сдавливавшей ствол мозга

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Врачи больницы имени Вересаева удалили опухоль, которая сдавливала ствол мозга 52-летней пациентки, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве рассказали, что женщина попала в больницу после очагового кровоизлияния. Оно возникло в результате образования в левом полушарии мозжечка. Опухоль сдавливала ствол головного мозга, заняв все пространство полушария.

По словам пресс-службы Депздрава, вследствие появления образования у женщины на протяжении многих лет возникали сильные головные боли, тремор и нарушения координации движения. Специалисты больницы имени Вересаева расценили состояние женщины как угрожающее жизни.

В Депздраве рассказали, что хирурги успешно провели операцию по удалению опухоли, которую впоследствии оценили как доброкачественную.

"Для начала пациентке установили наружный вентрикулярный дренаж, который позволил снизить внутричерепное давление во время операции. После этого нейрохирурги выполнили удаление опухоли с помощью интраоперационного микроскопа и специального ультразвукового деструктора – высокотехнологичного аппарата, позволяющего снизить риск кровотечения (такие образования, как правило, обильно кровоснабжаются, что несет дополнительные риски)", – отметили в пресс-службе Депздрава.

В ведомстве отметили, что состояние пациентки после операции значительно улучшилось. В частности, головные боли перестали возникать, а координация движений стала приходить в норму. После этого ее выписали из больницы.

Ранее специалисты НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского провели трансплантацию печени пациентки, у которой был обнаружен редчайший феномен – зеркальное расположение органов.